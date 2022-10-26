Полностью убрать последствия снегопада в Петербурге удастся лишь через 12 дней

За сутки выпало почти половина месячной нормы снега.

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выпало около 20 сантиметров снега, что составляет почти половину месячной нормы. С 14 по 15 декабря коммунальные службы города работают круглосуточно, чтобы справиться с последствиями непогоды.

В Смольном заявили, что городские власти были готовы к снегопаду, и специалисты коммунальных служб просчитали все возможные сценарии развития событий. На данный момент снегоуборочная техника вышла как на основные магистрали, так и на дворовые территории. До этого в городе посыпали дороги солью, чтобы предотвратить образование гололёда. Температура воздуха позволяет убирать снег достаточно быстро.

Коммунальные службы предусмотрели и возможные поломки техники. Для этого летом были закуплены дополнительные единицы снегоуборочной техники и запасные части. По словам Ходачека, в работе задействована уборочная техника отечественного и белорусского производства.

Ранее Piter.TV сообщал, что высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла 19 см, что является самым высоким показателем с начала этой зимы.

Фото: Piter.TV