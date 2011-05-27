Петербург обновил снежный максимум с начала зимы

Коммунальные службы Санкт-Петербурга ведут непрерывную уборку снега.

Утром в воскресенье, 15 декабря, высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла 19 см, что является самым высоким показателем с начала этой зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

По данным синоптика, в Ленинградской области сугробы местами превысили отметку в четверть метра. В Кингисеппе снежный покров вырос до 25 см, а в Озерках и Волосовке — до 27 см.

Между тем главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов добавил, что на утро воскресенья в Петербурге выпало от 18 до 22 мм осадков в виде снега, что составляет примерно 35-43% от месячной нормы. В Ленинградской области за эти полтора дня больше всего снега выпало в Кингисеппе — 29 мм и в Выборге — 26 мм.

Несмотря на интенсивные снегопады, коммунальные службы Санкт-Петербурга ведут непрерывную уборку. По данным Комитета по благоустройству, 939 машин и 969 дворников работают на улицах города круглосуточно. Тротуары и проезжую часть коммунальные машины подметают круглосуточно.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Санкт-Петербурге активно убирают последствия снегопада.

Фото: Piter.TV