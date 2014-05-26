В Петербурге активно убирают последствия снегопада

Специалисты продемонстрировали процесс уборки снега в Пушкинском и Колпинском районах города.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга рассказал и показал, как городские службы борются с последствиями снегопада. АО "СПП "Центральное" с самого утра приступило к механизированной уборке снега на территориях скверов, садов, парков и бульваров.

Как отметили в пресс-службе комитета, механизированная уборка снега с помощью тракторов — эффективный способ очистки дорог и территорий от снега. Тракторы оснащены снегоуборочными отвалами или щётками, что позволяет быстро убирать как свежевыпавший, так и уплотнённый снег. Этот метод значительно ускоряет процесс по сравнению с ручной уборкой и снижает трудозатраты, обеспечивая безопасность на зимних дорогах.

Также активно ведется уборка снега в садах, парках и скверах, находящихся на содержании АО "Калининское СПХ". Сотрудники предприятия сметают снег с садовых диванов и скамеек, расчищают плиточные и асфальтовые дорожки.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Санкт-Петербурге обсуждают повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Видео: ВКонтакте / СПб ГБУ "Центральное УРДиБ"