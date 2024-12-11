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В ГАТИ Петербурга усилили контроль за кровлями нежилых зданий
Сегодня, 15:42
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В ГАТИ Петербурга усилили контроль за кровлями нежилых зданий

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Уже выявили 20 нарушителей.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга начали уделять особое внимание содержанию крыш нежилых зданий зимой. Только за половину дня 9 января осмотрели 80 объектов, уже выявили 20 случаев нарушений. 

Так, на Невском проспекте, 59, и на улице Савушкина, 141, инспекторы выявили снег и наледь на крышах. Ранее по этим адресам были факты падения снежных масс, с владельцами провели профилактическую работу, уже объявлены предостережения.

Кроме того, особое внимание уделено зданию автосервиса на Заусадебной улице, где наледь упала на сотрудника. Мужчина пострадал

Также глыба льда упала на девушку с крыши дома на улице Правды. Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати петербурга, очистка крыш
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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