В Ленобласти 23 января из-за оттепели на дорогах ожидается сложная обстановка

Днём -1...+4 градуса.

Во вторник в Ленинградской области ожидается потепление, на улице – облачно. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 23 января пройдёт снег, мокрый снег, местами сильный, днём также ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Ночью и утром в отдельных районах гололед, местами налипание мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, ночью и в первой половине дня местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5 гражусов, днём -1...+4 градуса. На дорогах сложная обстановка.

Фото: unsplash; МЧС