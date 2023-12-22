Каждый пятый дом в Петербурге плохо убирали от снега и льда

Государственная жилищная инспекция проверила 11 160 домов и обнаружила нарушения в 1960 из них.

В Петербурге за зиму были выявлены нарушения в каждом пятом многоквартирном доме. Государственная жилищная инспекция проверила 11 160 домов и обнаружила нарушения в 1960 из них.

Наиболее распространенными нарушениями были несвоевременная уборка снега у выходов из парадных и очистка кровли от наледи, а также недостаточная посыпка противогололедными материалами тротуаров. Вместе с прокуратурами районов инспекция также проверила качество уборки территорий и кровель 612 жилых домов.

В результате проверок были объявлены предостережения, выданы предписания и составлено 54 протокола о нарушениях, предусматривающих административную ответственность на сумму штрафов 6,83 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ усилит контроль содержания дворов Петербурга.

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