ГАТИ усилит контроль содержания дворов Петербурга

При выявлении нарушений нейросетью система будет автоматически отправлять уведомление в чат с фотографией недочета на территории и сроком на его устранение.

В механизм контроля содержания территорий дворов с помощью системы "Безопасный город" и нейросетевых технологий начали добавлять дополнительные камеры. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Специалисты ГАТИ просмотрели все камеры в Петроградском, Адмиралтейском, Василеостровском и Центральном районах и отобрали из них дополнительные 10 тысяч, направленные во дворы. Они позволят усилить охват контроля содержания дворовой территории, реализованный за счет 800 камер, добавленных в систему ранее.

Дополнительные 7 тысяч камер уже внедрены. При выявлении нарушений нейросетью система будет автоматически отправлять уведомление в чат с фотографией недочета на территории и сроком на его устранение. Выполнение задачи также будет проверять нейросеть в автоматическом режиме.

Нарушения на пешеходных переходах железной дороги Петербурга также будет выявлять нейросеть. После завершения экспериментальной эксплуатации интеллектуальная система безопасности с техническим зрением планируется применить на всей сети ОЖД.

Фото: ГАТИ