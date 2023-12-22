Нарушения в пешеходных переходах Петербурга будет выявлять нейросеть

Позитивный опыт уже получен на на участке Новая Деревня - Лахта Октябрьской железной дороги (ОЖД).

После внедрения интеллектуальной системы безопасности с техническим зрением на пешеходном переходе участка Новая Деревня - Лахта Октябрьской железной дороги (ОЖД), было принято решение распространить использование этой технологии на всю железнодорожную сеть. Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу ОЖД.

Система искусственного интеллекта начала функционировать в данной локации с ноября 2023 года. Пешеходный переход был оборудован из-за возникновения "народной тропы", а использование нейросети позволяло предотвращать травмы граждан. За четыре месяца работы искусственного интеллекта было отмечено, что более 400 пешеходов (из 1600) пытались пересекать дорогу, присутствуя в капюшонах или надевая наушники. 130 человек прошли на запрещающий сигнал светофора, а 24 велосипедиста не пропустили пешеходов на переходе.

После завершения экспериментальной эксплуатации интеллектуальная система безопасности с техническим зрением планируется применить на всей сети ОЖД.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)