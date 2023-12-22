"Ласточки" между Петербургом и Псковом изменят маршрут в апреле и мае

Из-за работ изменится расписание движения поездов.

"Ласточки" между Петербургом и Псковом изменят маршрут из-за ремонта на железной дороге. Работы пройдут в апреле и в мае. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

С 8 апреля по 23 мая проведем плановый капитальный ремонт на двух перегонах Торошино – Любятово (Псковская область) и Луга – Серебрянка (Ленинградская область) Октябрьской железной дороги. Пресс-служба ОЖД

Из-за работ изменится расписание движения поездов. Некоторые "Ласточки", которые курсируют по маршруту Санкт-Петербург – Псков, будут следовать по удлиненному пути. Маршрут пройдет через участок Луга – Батецкая – Дно – Псков.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга назвал приоритеты развития транспортной инфраструктуры города.

Фото: Telegram / СПб-Главный