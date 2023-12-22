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"Ласточки" между Петербургом и Псковом изменят маршрут в апреле и мае
Сегодня, 15:04
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"Ласточки" между Петербургом и Псковом изменят маршрут в апреле и мае

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Из-за работ изменится расписание движения поездов.

"Ласточки" между Петербургом и Псковом изменят маршрут из-за ремонта на железной дороге. Работы пройдут в апреле и в мае. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД. 

С 8 апреля по 23 мая проведем плановый капитальный ремонт на двух перегонах Торошино – Любятово (Псковская область) и Луга – Серебрянка (Ленинградская область) Октябрьской железной дороги.

Пресс-служба ОЖД

Из-за работ изменится расписание движения поездов. Некоторые "Ласточки", которые курсируют по маршруту Санкт-Петербург – Псков, будут следовать по удлиненному пути. Маршрут пройдет через участок Луга – Батецкая – Дно – Псков.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга назвал приоритеты развития транспортной инфраструктуры города.

Фото: Telegram / СПб-Главный

 

Теги: изменение маршрута, ласточки, петербург, псков, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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