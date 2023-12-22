С начала зимы в Петербурге утилизировали более 3 миллионов кубометров снега

Несмотря на оттепель, пункты города работают в штатном режиме и продолжают принимать снежные массы с улиц и дворов города в полном объеме.

Снегоплавильные и снегоприемные пункты Санкт-Петербурга с начала зимненого сезона приняли более 3 миллионов кубометров снега. Об этом сообщил Комитет по энергетике.

С начала зимнего сезона 2023-2024 годов "снежные" пункты города приняли 3 млн 4 тысячи кубометров снежных масс: снегоплавильные пункты – 2 млн 232 тыс., снегоприемные – 772 тыс. Рекордсменами остаются снегоплавильные пункты на Мебельной улице (около 410 тыс. кубометров) и Кушелевской дороге (более 271 тыс. кубометров), а также стационарный снегоприемный пункт на Взлетной ул. (около 294 тыс. кубометров).

Несмотря на оттепель, пункты города работают в штатном режиме и продолжают принимать снежные массы с улиц и дворов города в полном объеме. За последние сутки высота снежного покрова в Петербурге уменьшилась ещё на 5 см и составила 5 см. Учитывая прогнозы, к концу недели от снега в Северной столице мало что останется.

Фото: Комитет по энергетике