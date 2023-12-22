В Петербурге высота снежного покрова составляет 5 см

Учитывая прогнозы, к концу недели от снега в Северной столице мало что останется.

В Санкт-Петербурге продолжается активное снеготаяние. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Положительные температуры, которые держатся в Северной столице с 22 февраля, способствовали активному таянию снега. Михаил Леус, синоптик

За последние сутки высота снежного покрова в Петербурге уменьшилась ещё на 5 см и составила 5 см. Учитывая прогнозы, к концу недели от снега в Северной столице мало что останется.

В западных районах Ленинградской области, по данным метеостанций региона, снег уже сошёл, а вот чем дальше на восток, тем его больше, местами выше полуметра.

С начала зимы в Петербурге утилизировали 2,6 млн кубометров снега.

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Фото: Михаил Леус