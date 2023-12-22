  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге высота снежного покрова составляет 5 см
Сегодня, 10:05
158
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге высота снежного покрова составляет 5 см

0 0

Учитывая прогнозы, к концу недели от снега в Северной столице мало что останется.

В Санкт-Петербурге продолжается активное снеготаяние. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Положительные температуры, которые держатся в Северной столице с 22 февраля, способствовали активному таянию снега.

Михаил Леус, синоптик

За последние сутки высота снежного покрова в Петербурге уменьшилась ещё на 5 см и составила 5 см. Учитывая прогнозы, к концу недели от снега в Северной столице мало что останется.

В западных районах Ленинградской области, по данным метеостанций региона, снег уже сошёл, а вот чем дальше на восток, тем его больше, местами выше полуметра.

С начала зимы в Петербурге утилизировали 2,6 млн кубометров снега.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Михаил Леус

Теги: михаил леус, снег, снежный покров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии