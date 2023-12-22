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С начала зимы в Петербурге утилизировали 2,6 млн кубометров снега
Сегодня, 15:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С начала зимы в Петербурге утилизировали 2,6 млн кубометров снега

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Помимо основных сил, задействованных на уборке, с середины прошедшей недели 30 аварийных бригад непрерывно курсировали по городу, оперативно выявляя и устраняя подтопления.

В Петербурге по прогнозам синоптиков пока что установился устойчивый "плюс". В эти дни дорожники не снижают темп работы по вывозу снега. На пункты утилизации в среднем за сутки отправляется более 20 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимы с улиц Петербурга вывезли более 2,6 млн кубометров снежных  масс, сообщили в Комитете по благоустройству.

Помимо основных сил, задействованных на уборке, с середины прошедшей недели 30 аварийных бригад непрерывно курсировали по городу, оперативно выявляя и устраняя подтопления. Также за неделю было распределено более 5 тыс. тонн пескосоляной смеси и 2,2 тыс. тонн чистой соли. Вручную специалисты скалывают наледь и обрабатывают участки у остановок и под водосточными трубами, уточнили в Комитете.

Сегодня Северную столицу убирают 743 единицы техники и 936 работников ручного труда. На территориях зеленых насаждений приводят в порядок дорожки и площадки 269 машин и 942 сотрудника садово-парковых предприятий.

Падения людей на тротуаре Большого проспекта П.С. попало на видео.

Фото: Комитет по благоустройству

Теги: снег, уборка, утилизация снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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