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Падение людей на тротуаре Большого проспекта П.С. попало на видео

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Надеемся, что никто из упавших не пострадал и просим вас быть аккуратнее на улицах.

Сколько человек могут упасть на одном и том же месте за четверть часа? Курьёзное и одновременно серьёзное видео опубликовали очевидцы в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров".

Как пояснили авторы видео, этот 26-секундный ролик смонтирован из 20-ти минутного видео, которое было снято 25 февраля на Большом проспекте Петроградской стороны.

Надеемся, что никто из упавших не пострадал и просим вас быть аккуратнее на улицах.

Ранее на улице Победы школьник упал на льду и сломал нос.

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Видео: ВКонтакте/ Живем на Васильевском | Васильевский остров

Теги: большой проспект петроградской стороны, падение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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