Падение людей на тротуаре Большого проспекта П.С. попало на видео

Сколько человек могут упасть на одном и том же месте за четверть часа? Курьёзное и одновременно серьёзное видео опубликовали очевидцы в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров".
Как пояснили авторы видео, этот 26-секундный ролик смонтирован из 20-ти минутного видео, которое было снято 25 февраля на Большом проспекте Петроградской стороны.
Надеемся, что никто из упавших не пострадал и просим вас быть аккуратнее на улицах.
Ранее на улице Победы школьник упал на льду и сломал нос.
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Видео: ВКонтакте/ Живем на Васильевском | Васильевский остров
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