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На дорогах Ленобласти работает почти 400 единиц спецтехники
Сегодня, 11:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На дорогах Ленобласти работает почти 400 единиц спецтехники

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По данным синоптиков, метель сегодня будет в Кингисеппском, Волосовском, Ломоносовском, Сланцевском, Лужском, Гатчинском, Тосненском, Киришском, Кировском, Волховском, Тихвинском и Бокситогорском районах.

В Ленобласти 22 января продолжается метель: на дорогах работает почти 400 единиц спецтехники, на общественных территориях – более 1300. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

По данным синоптиков, метель сегодня будет в Кингисеппском, Волосовском, Ломоносовском, Сланцевском, Лужском, Гатчинском, Тосненском, Киришском, Кировском, Волховском, Тихвинском и Бокситогорском районах.

На дорогах 47 региона трудятся 140 комбинированных дорожных машин Ленавтодора, 26 экскаваторов-погрузчиков, 41 МТЗ, 40 погрузчиков и другая спецтехника. Больше всего работников убирают общественные территории во Всеволожском, Киришском и Выборгском районах. 

Тем временем синоптик Колесов пообещал петербуржцам тепло на этой неделе.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: метель, снег, уборка снега
Категории: Лента новостей,

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