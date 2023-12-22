На дорогах Ленобласти работает почти 400 единиц спецтехники

По данным синоптиков, метель сегодня будет в Кингисеппском, Волосовском, Ломоносовском, Сланцевском, Лужском, Гатчинском, Тосненском, Киришском, Кировском, Волховском, Тихвинском и Бокситогорском районах.

В Ленобласти 22 января продолжается метель: на дорогах работает почти 400 единиц спецтехники, на общественных территориях – более 1300. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

По данным синоптиков, метель сегодня будет в Кингисеппском, Волосовском, Ломоносовском, Сланцевском, Лужском, Гатчинском, Тосненском, Киришском, Кировском, Волховском, Тихвинском и Бокситогорском районах.

На дорогах 47 региона трудятся 140 комбинированных дорожных машин Ленавтодора, 26 экскаваторов-погрузчиков, 41 МТЗ, 40 погрузчиков и другая спецтехника. Больше всего работников убирают общественные территории во Всеволожском, Киришском и Выборгском районах.

Тем временем синоптик Колесов пообещал петербуржцам тепло на этой неделе.

Фото: администрация Ленобласти