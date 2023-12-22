Дорожники приступают к ремонту Школьной улицы

Специалисты выполнят укладку двух слоев асфальта, частично отремонтируют тротуары, бордюрный камень и заменят люки, а также нанесут дорожную разметку.

Дорожные службы города приступают к ремонту Школьной улицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Речь идет об участке от Яхтенной улицы до улицы Савушкина общей протяженностью 1,5 километра. Подрядчики приступят к работе 11 апреля. Ремонт начнется с фрезерования старого дорожного покрытия. Затем специалисты выполнят укладку двух слоев асфальта, частично отремонтируют тротуары, бордюрный камень и заменят люки, а также нанесут дорожную разметку.

Во время работ могут вводиться ограничения. Водителей призвали планировать маршруты следования с учетом новых ограничений и обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга, Piter.tv