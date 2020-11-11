Лечение аллергии в Петербурге: диагностика, виды терапии

Получить высококвалифицированную помощь врача-аллерголога-иммунолога можно в Городской больнице №40 Курортного района. Аллергологическая служба медучреждения оснащена самыми современными диагностическими и лечебными возможностями. Опытные специалисты проведут полное обследование пациента за 1-2 дня и разработают план эффективной терапии в соответствии с действующими европейскими стандартами.

Аллергия - история и статистика

Несмотря на то, что аллергия по праву считается болезнью цивилизации, ее история начинается довольно давно. Первые упоминания об аллергии встречаются в древних египетских папирусах. Согласно расшифрованным иероглифам, около 4 тысяч лет до н.э. один из фараонов Древнего Египта Мензес умер от укуса пчелы.

В V веке до н.э. Гиппократ заметил странные кожные проявления у некоторых своих пациентов после употребления коровьего молока. В XVI веке итальянский врач Леонардо Боталло описал лихорадку от роз или розовую простуду, которая возникала у людей после того, как они вдыхали аромат этих цветов. В 1819 году Джон Босток на заседании лондонского общества терапевтов рассказал о случае периодического поражения глаз и груди. Он описал собственную симптоматику и назвал ее Сенной лихорадкой.

(Джон Босток)

Само понятие "аллергия", что в переводе с греческого означает "реакция на чужое", ввел австрийский ученый Клеменс фон Пирке в 1907 году. Сегодня у аллергии есть более точное определение – это специфическая повышенная чувствительность к антигенам (аллергенам) в результате неадекватной реакции иммунной системы.

(Клеменс фон Пирке)

Есть отличия обычной воспалительной реакции от аллергической. Сущностью аллергии является способность распознать ничтожно малые антигены. Затем происходит генерализация (распространение патологического процесса по организму или органу из ограниченного очага – прим. Ред.) этой реакции при помощи так называемых множительных механизмов. За счет этого получается мощная генерализованная реакция, иногда приводящая к печальным последствиям. Дмитрий Вологжанин, д.м.н., руководитель аллергологической службы СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Сегодня аллергией страдает каждый пятый житель планеты. В России число аллергиков колеблется от 13 до 35% в зависимости от времени года и региона проживания. Плохая экология и питание, бесконтрольный прием антибиотиков и БАДов, стрессы, малоподвижный образ жизни, климатические изменения – все это влияет на работу иммунной системы и повышает подверженность организма к воздействию аллергенов.

Существует миф о том, что с аллергией ничего нельзя сделать. И многие, в общем-то, и не делают и абсолютно напрасно. В последнее время в арсенале аллергологов появились мощные диагностические и лечебные возможности, которые позволяют добиться существенного успеха в решении этой проблемы. В своей работе мы используем как традиционные методы диагностики аллергии, так и достижения последних лет. Дмитрий Вологжанин, д.м.н., руководитель аллергологической службы СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Диагностика аллергии

Одним из самых достоверных методов диагностики аллергии являются кожные тесты. Впервые их применил английский врач Чарльз Блекли в 1871 году, который, кстати, сам страдал от аллергии. Он нанес экстракт пыльцы себе на кожу предплечья, затем острием гвоздя сделал две царапины и через некоторое время отметил у себя появление реакции на месте повреждения кожи.

Кожные тесты являются классическим способом выявления сенсибилизации (повышенной чувствительности – прим. Ред.) к аллергенам. Для их выполнения, как и во времена Блекли, используются экстракты аллергенов, только теперь они стандартизированы. Мария Есинкина, врач-аллерголог-иммунолог СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

В настоящее время существует несколько видов кожных тестов. Это прик-тесты, скарификационные тесты и внутрикожные тесты. Врачи 40-й больницы Курортного района используют прик-тесты, как наиболее информативные и минимально травматичные.

Для их выполнения необходимы специальные ланцеты (колющий хирургический инструмент – прим. Ред.), которые похожи на ланцеты для взятия крови из пальца, только острие значительно меньше. Оно способно повредить самый поверхностный слой эпидермиса. Этого достаточно, чтобы выявить реакцию. Мария Есинкина, врач-аллерголог-иммунолог СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Существует две модификации прик-тестов – классический и так называемый прик-прик-тест. При выполнении классического прик-теста прокол производится через капельку экстракта на коже. Для прик-прик-теста нужен нативный аллерген, например, яблоко. Ланцет сначала прокалывает фрукт, а потом – кожу пациента.

В случае наличия сенсибилизации к тестируемому аллергену мы видим через 15 минут развитие реакции – появление волдыря и эритемы – покраснения в месте введения аллергена. Результат оценивается и регистрируется. Мария Есинкина, врач-аллерголог-иммунолог СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Все чаще аллергологам приходится работать с реакциями, вызванными контактом с различными химическими веществами (металлами, красителями). В быту аллергенами могут быть компоненты моющих, чистящих и косметических средств, парфюмерные вещества, краски для волос и бровей. Как правило, в таких случаях аллергическая реакция проявляется на коже и называется контактным дерматитом. Для диагностики этого вида заболевания используются специальные тест-системы.

Патч-тесты или аппликационные тесты необходимы для пациентов с контактным видом аллергии – контактным дерматитом. Они выполняются в аллергокабинете, никакой подготовки для выполнения этих тестов не требуется. Пациент приходит к нам на прием. В определенных тест-системах мы ставим ему стандартные дозы аллергена (это происходит методом аппликации на кожу спины). Учет данного вида аллергии происходит через 48-72 часа. Пациент опять приходит к нам в кабинет, мы убираем тест-систему и смотрим, есть ли на месте контакта аллергена с кожей реакция, либо ее нет. Екатерина Слесарева, врач-аллерголог-иммунолог СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Современная аллергология невозможна без мощной лабораторной диагностики. В последние годы в этом направлении произошли большие перемены – стала доступна компонентная аллергодиагностика.

Клинико-диагностическая лаборатория Городской больницы 40 оснащена самым современным оборудованием, позволяющим проводить аллергодиагностику. В частности, мы располагаем иммунохемилюминисцентным анализатором, который позволяет как в скрининговом режиме в виде панелей, детского и взрослого фадиатопа проводить диагностику, так и осуществлять диагностику по отдельным аллергенам. Владимир Смирнов, заведующий клинико-диагностической лабораторией СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Кроме того, в 40-й больнице Курортного района есть проточный цитофлюориметр. Это прибор, с помощью которого можно быстро провести тест активации базофилов (разновидность лейкоцитов, участвующих в развитии аллергических реакций – прим. Ред.) и исследовать аллергическую предрасположенность пациентов к препаратам, а также к контрастным веществам, необходимым при оказании различного рода помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

Аллергочип ImmunoCAP ISAC

Последние несколько лет врачи больницы №40 в Сестрорецке используют ультрасовременную биочип-технологию "Аллергочип ImmunoCAP ISAC", которая позволяет одновременно исследовать 112 аллергенов из 51 источника.

Представлено все, что необходимо для практической деятельности аллерголога: пыльца растений, деревья, злаковые травы, сорные травы, клещи домашней пыли, животные, пищевые аллергены, плесневые грибы и т.д. При этом мы понимаем, к какому аллергокомпоненту идет сенсибилизация. У одного и того же источника аллергена могут быть разные аллергокомпоненты, имеющие разную диагностическую и прогностическую ценность. В зависимости от того, к какому из них идет преимущественная выработка специфических антител, можно сказать, является ли он главным, либо это результат перекрестных реакций. Мы можем сказать, потеряет ли свои аллергенные свойства этот белок при нагревании или при действии ЖКТ, будут или нет возникать какие-то генерализованные реакции, оценить вероятность их развития. Таким образом можно сразу перейти от просто созерцательной позиции к решению прогностической задачи. Дмитрий Вологжанин, д.м.н., руководитель аллергологической службы СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Для этого метода диагностики необходимо совсем небольшое количество крови. По словам медиков, достаточно лишь капельки крови из пальца.

Лечение аллергии

Лечение аллергии может быть этиотропным, патогенетическим и симптоматическим. К сожалению, в медицине далеко не всегда есть возможность проводить этиотропную терапию, однако аллергические заболевания являются исключением из правил. Если врач установил аллерген, и его можно убрать из окружения пациента, то симптомы появляться больше не будут.

Это лежит в основе элиминационной терапии. Одно из первых упоминаний о ней относится к XVI веку, когда итальянский математик, инженер и врач Джироламо Кардано исцелил епископа Эдинбургского. Епископ страдал от бронхиальной астмы, которая возникала во время сна на перине. Джироламо Кардано предложил заменить перину подстилкой из соломы, и приступы бронхиальной астмы прошли. Конечно, Кардано не знал тогда о существовании клещей домашней пыли, но лечение выбрал верное.

Однако далеко не всегда можно определить причину аллергии и убрать ее из жизни пациента. Тогда в помощь медикам приходит патогенетическая терапия – комплекс методов, направленных на нормализацию нарушенных процессов жизнедеятельности, ослабление воспалительной реакции, облегчение, снятие или устранение симптомов заболевания. При такой терапии пациенту назначаются антигистаминные препараты, иммунодепрессанты, мембраностабилизаторы.

Это аллерген-специфическая иммунотерапия. В настоящее время доступны современные вакцины для проведения этого вида лечения. Они вводятся по определенному протоколу, и иммунная система учится не реагировать на те аллергены, которые лежат в основе этих вакцин. Разумеется, что проведению аллерген-специфической иммунотерапии должна предшествовать максимально точная аллергодиагностика. За этим пациенты приходят к аллергологу. Дмитрий Вологжанин, д.м.н., руководитель аллергологической службы СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Вместе с лечебными мероприятиями специалисты аллергологической службы 40-й больницы используют методы иммунореабилитации, направленные на восстановление и укрепление иммунитета, повышение устойчивости организма к инфекциям и стрессам, а также адекватное реагирование иммунной системы на факторы окружающей среды и продукты питания.

Видео: Piter.TV