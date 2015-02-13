MIT: В США создали дронов размером с насекомое

Аппарат может противостоять ветру и маневрировать в воздухе.

В США создали дронов размером с насекомое. Разработкой занимались представители MIT. По данным специалистов, аппарат может сохранять устойчивость при порывах ветра, а также при столкновении с препятствиями, выполнять сложные маневры в воздухе. При этом размер такого устройства не превышает параметры обычного шмеля.

Задача создания небольших воздушных роботов глобальна. Большие беспилотники обычно приводятся в движение двигателями, но их эффективность снижается по мере уменьшения габаритов. Для нанодронов нужно искать альтернативы. Такие устройства требуют принципиально иной конструкции. автор работы

Известно, что масса дрона не превышает 0,6 грамм. При этом разработку оснастили мягким приводом. Такое решение позволяет дрону выдерживать нагрузку во время полета. Технологию можно использовать для опыления растений, осмотре оборудования в условиях узкого пространства. Также дрон планируется применять во время проведения спасательных работ.

Летчик-испытатель раскрыл возможности беспилотника С-70 "Охотник".

Видео: YT / Massachusetts Institute of Technology (MIT)