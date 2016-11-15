Летчик-испытатель раскрыл возможности беспилотника С-70 "Охотник"

Дрон будет использоваться в качестве "ведомого" для истребителя Су-57.

Летчик-испытатель раскрыл возможности тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник". Об этом журналистам телеканала "Россия-1" сообщил Евгений Фролов. Специалист заявил, что дрон может ликвидировать цели по команде с борта самолета Су-57.

Причем атакует с информацией от самолета...В будущем этот аппарат будет чисто в автомате, там уже таких органов управления, скорее всего, не будет, и ручного управления, наверное, вообще не будет Евгений Фролов, российский летчик-испытатель

Напомним, что "Охотник" разрабатывался в концепции "верного ведомого". Дрон будет действовать в одной связке с истребителем пятого поколения, а также использовать всю номенклатуру вооружения Су-57. При этом финальное решение об использовании оружия беспилотником принимает экипаж боевого самолета. Летчику не потребуется говорить для того, чтобы отдать дрону команду. Су-57 сам определит, какую цель назначить беспилотнику.

В настоящее время локация размещения наземного оператора "Охотника" оборудовано ручками управления, аналогичными пилотируемому истребителю. Специалист также имеет клавиатуру и ЖК-мониторы, которые выводят информацию с бортовых систем дрона и его камер.

Источник сообщил о строительстве еще трех тяжелых беспилотников "Охотник".

Видео: YT / Россия 1