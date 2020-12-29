Озвучены данные о "Гром-Э" для ударного БПЛА "Охотник"

Сведениями о комплексе поделился глава "Тактического ракетного вооружения"​​​​​​​.

Озвучены некоторые данные о комплексе вооружений "Гром-Э" для ударного БПЛА "Охотник". Об этом журналистам "Военно-промышленного курьера" сообщил генеральный директор "Тактического ракетного вооружения" Борис Обносов. По словам специалиста, "Гром-Э" разработан на базе модульной многоцелевой управляемой ракеты Х-38МЭ. Это оружие имеет несколько вариантов головки самонаведения.

Предоставляет практически неограниченные возможности по созданию модификаций с различными типами боевого снаряжения и систем наведения. А высокие летно-технические характеристики позволяют реализовать практически круговую зону досягаемости, включая заднюю полусферу Борис Обносов, глава "Тактического ракетного вооружения"

Эксперт уточнил, что использовать "Гром-Э" возможно по всем типам целей. Комплекс способен ликвидировать даже движущиеся объекты. Гендиректор "ТРВ" отметил, что в настоящее время остается вопрос поставки техники за границу. В частности, существует проблема с оплатой за уже поставленную российскую продукцию.

Санкции просто так не проходят. Увы, этим пользуются порой некоторые заказчики и банкиры, задерживая транши с оплатой Борис Обносов, глава "ТРВ"

Беспилотник "Охотник" нанес бомбовый удар.

Фото: Мннобороны России

