С-70 поразил наземную цель в рамках летных испытаний на полигоне Ашулук.

Беспилотник "Охотник" нанес бомбовый удар. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал собственный эксперт в оборонно-промышленной отрасли. По данным источника, С-70 провел летные испытания. Во время тестов, дрон сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые авиабомбы калибра 500 килограммов. Целью стала наземная мишень на полигоне Ашулук.

Цель была поражена с высокой точностью источник журналистов агентства

Эксперт напомнил, что на "Охотнике" установлен новейший прицельно-навигационный комплекс. Он дает возможность использовать свободнопадающие боеприпасы с точностью, которая приближается к "высокоточному управляемому оружию". В автономном режиме С-70 способен ликвидировать наземные стационарные объекты, а также ограниченно подвижные цели (с заранее известными координатами).

Минобороны показало беспилотник "Орион" в ударном варианте.

Фото: Минобороны России