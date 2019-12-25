Летательный аппарат создан в рамках опытно-конструкторской программы "Иноходец".

Минобороны показало беспилотник "Орион" в ударном варианте. Об опубликованных кадрах пишет издание "РИА Новости".

Летательный аппарат создан в рамках опытно-конструкторской программы "Иноходец". Беспилотник снабжён подвешенными авиабомбами КАБ-20.

На календаре министерства обороны России также запечатлены ударный беспилотник "Охотник", истребитель пятого поколения Су-57, подлодки класса "Борей", БМП "Армат" и прочая современная военная техника.

Ранее под Курском состоялся запуск комплексов "Бук-М3". Военные провели масштабные учения на полигоне Постоялые Дворы. "Бук-М3" прикрыли группы мотострелков, танкистов, артиллеристов и инженеров от ракетного обстрела условного противника.