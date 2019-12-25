The Drive рассказало о задачах для российского "Охотника".

В США назвали цель ведомого Су-57. Журналисты издания The Drive считают задачей тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник" транспортировку дополнительного оружия для истребителя пятого поколения. В публикации говорится о том, что беспилотник позволяет расширить доступный арсенал самолета, а также потенциально держит его от воздушных средств противника и других угроз.

В материале The Drive автор отмечает, что размещение ракет во внутренних отсеках позволяет сохранить малозаметность "Охотника". Сейчас эта характеристика ставится американцами под сомнение. Они считают, что БПЛА российского производство заметен для комплексов и самолетов.

Предполагается, что "Охотник" будет переносить такое вооружение как ракеты Р-73, Р-74М, К-74М2, Р-77, К-77М, а также им аналогичные.

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Фото: Минобороны России