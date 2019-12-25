The Drive прокомментировал рассекреченные материалы ВВС США о советской ядерной ракете.

В США объяснили "купол света" ядерного "Пионера" из СССР. В публикации американского издания The Drive рассказали, что о том, как формировался "феномен", сопровождающий пуски советской ядерной ракеты средней дальности РСД-10. Явление можно объяснить противодействием системы предупреждения США о нападении, а также тестированием Москвой комплекса противоракетной обороны (ПРО). Журналисты сослались на рассекреченные материалы ВВС США,в которых данные две версии называются приоритетными, но не окончательными.

Авторы материала также изучили статью от 1983 года инженера Яниса Слекеничса из Обнинска. В ней специалист анализировал математическое моделирование образования люминисцентных облаков в верхних слоях атмосферы.

В этой статье исследуется стохастическая математическая модель сферического хемилюминесцентного облака, образованного выбросом реагента на высоте более 120 километров публикация The Drive

В журнале находят вероятным то, что облако может ослепить спутники или затруднить обнаружение возвращающихся из космоса на Землю летательных аппаратов. Такая технология могла разрабатываться во времена СССР.

The Drive оценил советский береговой комплекс "Утес".

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