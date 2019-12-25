Система успешно прошла испытания с новой боеголовкой.

Российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты. Об этом рассказали журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники. В статье уточняется, что военные провели несколько этапов тестов зенитной ракетной системы С-300В4. В рамках испытания подтвердилась возможность установки даже те цели, работа над которыми только ведется западными странами. В первую очередь речь идет об оперативно-тактическом и гиперзвуковом оружии. Ранее об успехах в создании данного оружия говорил Дональд Трамп.

Отмечается, что российская ПВО получила возможность уничтожения новых мишеней благодаря боеприпасу, специально изготовленному для системы. Дальность поражения при этом составляет 400 километров.

Напомним, что ранее бывший заместитель командующего Военно-воздушных сил Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев говорил о том, что испытываемая ракета нового поколения обеспечит надежную защиту от современных и перспективных видов оружия.

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Фото: Минобороны России