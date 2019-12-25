Великобритания испытала беспилотники, способные блокировать работу российских С-400

The National Interest и The Drive прокомментировали тесты ВВС Британии и Leonardo над BriteCloud.

Великобритания испытала беспилотники, способные блокировать работу российских комплексов С-400. В тестировании дронов BriteCloud приняли участие экипажи Военно-воздушных сил Британии и итальянская компания-разработчик Leonardo. Согласно информации от издания The Drive, эксперты оценили ведения автономного роя БПЛА.

Авторы The National Interest уточнили, что Лондон мог научиться противодействию работы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". В данном случае беспилотники BriteCloud выступают в качестве радиоэлектронной "приманки" для радаров ПВО противника. Они могут быть запущены при помощи истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

BriteCloud - это некинетические средства поражения систем ПВО. Аппарат представляет из себя стандартный глушитель, который имеет цифровую память радиосигнала. Устройство находит поступающие от платформ противника радиолокационные импульсы и передает ответные сигналы.

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