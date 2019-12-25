Британский эсминец Dragon зашёл в Одесский порт

Британский эсминец HMS Dragon D35 зашёл в Одесский порт. Об этом говорится в сообщении королевских ВОенно-морских сил Великобритании. В Киеве уточнили, что визит иностранного боевого корабля продлится до 12 октября включительно.
В план визита войдёт проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX
пресс-служба ВМС Украины
Напомним, что HMS Dragon D35 вошёл в состав британского флота в начале 2012 года.
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Фото: Pixabay.com
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