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Британский эсминец Dragon зашёл в Одесский порт
Сегодня, 15:39
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lesjasap

Британский эсминец Dragon зашёл в Одесский порт

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Корабль пробудет на Украине до 12 октября.

Британский эсминец HMS Dragon D35 зашёл в Одесский порт. Об этом говорится в сообщении королевских ВОенно-морских сил Великобритании. В Киеве уточнили, что визит иностранного боевого корабля продлится до 12 октября включительно.

В план визита войдёт проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX

пресс-служба ВМС Украины

Напомним, что HMS Dragon D35 вошёл в состав британского флота в начале 2012 года.

"Роскосмос" решил построить конкурента Crew Dragon.

Фото: Pixabay.com

Теги: dragon, великобритания, одесса, эсминец
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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