"Роскосмос" решил построить конкурента Crew Dragon

Авторы проекта ожидают, что корабль будет выполнять миссии за меньшую стоимость, чем американский аналог.

"Роскосмос" решил построить конкурента американского Crew Dragon. Об этом рассказали журналисты РБК со ссылкой на соглашение о сотрудничестве государственной корпорации и частного предприятия "Многоразовые транспортные космические системы" (МТКС). Подрядчик построит транспортный космический корабль многоразового использования.

Авторы проекта рассказали, что ожидается, чо доставка грузов на МКС и обратно обходится для Crew Dragon в 150 млн долларов. Российский аналог сможет выполнить миссию за 69 млн долларов.

Напомним, что "Роскосмос" и МТКС занимаются совместным проектом грузового корабля "Арго". Он должен быть завершен к 2024 году. В 2025 году специалисты надеются обеспечить по три ежегодных запуска данного аппарата к Международной космической станции.

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