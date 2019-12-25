Рогозин высказался о "диванных идиотах", восторгающихся Crew Dragon

Глава "Роскосмоса" объяснил, почему не разделяет восторженную реакцию на запуск Crew Dragon.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высказался о "диванных идиотах", восторгающихся достижениями США в космических пусках. Об этом спикер заявил во время беседы с журналистом Юрием Костиным. Запись передачи "Личные связи" опубликована на YouTube-канале автора.

По словам Дмитрия Рогозина, запуск американского космического корабля Crew Dragon не является сенсационным событием. Он заметил, что его давно ждали, а эксперты полагали, что старт будет сделан еще несколько лет назад. Специалист рассказал о том, что "американский космос" в настоящее время является частным, однако госзаказчик в лице NASA выделяет бюджетные деньги различным компаниям.

Пуск Crew Dragon был государственный, за государственные деньги, космодром был передан бесплатно компании SpaceX. Им так удобно Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Рогозин: спутники Starlink нужны Пентагону, чтобы обеспечить связью спецназ.