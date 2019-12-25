Рогозин: спутники Starlink нужны Пентагону, чтобы обеспечить связью спецназ

Глава "Роскосмоса" пояснил как американские военные будут использовать космические спутники от SpaceX/

Дмитрий Рогозин считает, что спутники Starlink нужны Пентагону, чтобы обеспечить связью спецназ. Об этом генеральный директор "Роскосмоса" рассказал в программе "Личные связи". Ролик доступен на YouTube-канале автора.

Гость передачи заявил, что группа космических аппаратов выводятся на орбиту Земли ради обеспечения американских военных постоянной связью в любой точке мира.

Пентагон делает для себя систему, которая будет обеспечивать работу беспилотных систем, как наземных, так и воздушных. Мы-то знаем, о чем идет речь, потому что "Роскосмос" – это не только гражданский космос, мы занимаемся и боевой тематикой Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

По мнению Дмитрия Рогозина, вывод спутников компании SpaceX - "хищная, умная, сильная, высокотехнологичная политика США".

Рогозин прокомментировал санкции в отношении российских ракет.

Видео: YouTube / Юрий Костин