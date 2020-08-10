Глава "Роскосмоса" считает, что Россия лидирует в сфере освоения дальнего космоса.

Дмитрий Рогозин напомнил о разработке российского ядерного космического буксира. Об этом генеральный директор "Роскосмоса" заявил в интервью для Юрия Костина в программе "Личные связи". Ролик опубликован на YouTube-канале автора.

Глава "Роскосмоса" объяснил, что на данный момент Россия считается лидером в создании технологий, необходимых для покорения дальнего космоса.

Я имею в виду те работы, которые мы ведем по космическому ядерному реактору и буксиру, который будет на космическом ядерном реакторе Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

По словам эксперта, ядерный реактор позволит РФ преодолеть гравитацию Солнца и доставить аппарат на огромное расстояние. Работать устройство будет ускоряясь за счет постоянного функционирования двигателей.

Напомним, что разработкой российского ядерного буксира занимается исследовательский центр имени Келдыша, а также сотрудники конструкторского бюро "Арсенал" в Петербурге. На объект будет закреплена ядерная энергоустановка мегаваттного класса. Ее планируют запустить в 2030 году.

Рогозин рассказал, почему россияне не верят в то, что американцы были на Луне.

Видео: YouTube / Юрий Костин