Глава "Роскосмоса" объяснил, что на красной планете могут быть микробы.

Дмитрий Рогозин допустил существование жизни на Марсе. Об этом глава "Роскосмоса" рассказал в интервью журналисту Юрию Костину. Запись программы "Личные связи" опубликована на YouTube-канале.

Вполне возможно, для этого и миссии отправляются туда. Я имею ввиду жизнь не в виде марсиан каких-то, а какие-то клетки, микробы Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Роскосмоса"

Эксперт объяснил, что ученые на Земле находили микроорганизмы в глыбах льда. Впоследствии их получилось "оживить". По словам Рогозина, соответствующее исследование говорит о том, что найденные микробы на других планетах Солнечной системы можно оживить. Сейчас поиск внеземной жизни является одним их основополагающих направлений для человечества в космосе.

Дмитрий Рогозин добавил, что Вселенная бесконечна, поэтому в ней могут возникнуть условия для жизни, приближенные к земным.

Рогозин рассказал о планах по полетам на Луну.

Видео: YouTube / Юрий Костин

