Дмитрий Рогозин допустил существование жизни на Марсе. Об этом глава "Роскосмоса" рассказал в интервью журналисту Юрию Костину. Запись программы "Личные связи" опубликована на YouTube-канале.
Вполне возможно, для этого и миссии отправляются туда. Я имею ввиду жизнь не в виде марсиан каких-то, а какие-то клетки, микробы
Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Роскосмоса"
Эксперт объяснил, что ученые на Земле находили микроорганизмы в глыбах льда. Впоследствии их получилось "оживить". По словам Рогозина, соответствующее исследование говорит о том, что найденные микробы на других планетах Солнечной системы можно оживить. Сейчас поиск внеземной жизни является одним их основополагающих направлений для человечества в космосе.
Дмитрий Рогозин добавил, что Вселенная бесконечна, поэтому в ней могут возникнуть условия для жизни, приближенные к земным.
Рогозин рассказал о планах по полетам на Луну.
Видео: YouTube / Юрий Костин
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