Глава "Роскосмоса" объяснил на что госкорпорация ориентируется.

Дмитрий Рогозин прокомментировал санкции в отношении российских ракет. Об этом генеральный директор "Роскосмоса" рассказал в интервью для "РИА Новостей". Эксперт объяснил, что изучил американские ограничения в отношении пусковых услуг из РФ. Сейчас государственная корпорация делает ставку на сотрудничество с теми странами, которые не зависят от Вашингтона.

Далеко не все страны, которые сотрудничают с "Роскосмосом", так сильно зависят от США, есть и такие государства, которые вообще Америку в упор не видят Дмитрий Рогозин, гендиректор Роскосмоса

Эксперт отметил, что у госкорпорации имеются маркетологи, которые исследуют рынок. Они определяют количество пусков, за которых можно "подраться и выиграть". По словам Рогозина, рынок коммерческих запусков не обеспечивает уровень инвестиций, необходимых "Роскосмосу". Сейчас делается ставка на пусковые услуги внутри страны.

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Видео: YT / Роскосмос-ТВ