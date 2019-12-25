Глава "Роскосмоса" получил варианты по отправке миссии на Венеру.

Дмитрию Рогозину представили план "прорыва в науке о космосе". Об этом глава государственной корпорации "Роскосмос" сообщил в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник отметил, что получил от специалистов в ракетно-космической отрасли инженерно-конструкторские варианты транспортировки на Земли грунта с Венеры.

Интересно не только посадить на Венеру аппарат, но и вернуть грунт на Землю. Это было бы действительно прорывом в фундаментальной науке о космосе. Как это сделать, мы знаем Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Роскосмоса"

Напомним, что ближайшая миссия на Венеру запланирована на 2027-2029 года. К планете отправится российско-американский проект "Венера-Д". На данный момент программа еще не получила финансирования с российской стороны. Ученым необходимо около 17 млрд 370 млн на ближайшие 10 лет на реализацию проекта со стороны РФ.

Модуль "Наука" запустят к МКС в апреле 2021 года.