Россия разработает новую программу изучения Венеры. Об этом журналистам "ТАССа" рассказал научный руководитель ИКИ Лев Зеленый. Специалист объяснил, что готовится проект, который включает в себя отправку на Венеру минимум трех отечественных аппаратов. Основные этапы программы будут представлены общественности в 2021 году.
Есть идея сделать не отдельный проект, а программу, включающую несколько миссий,
прокомментировал Лев Зеленый
Специалист подчеркнул, что первая экспедиция на Венеру получила название "Венера-Д". Ее запуск намечен на конец 2020-ых годов. Еще через два-три года ученые будут готовы к запуску второй миссии, а к середине 30-ых годов -к третьей. В рамках космических операций РФ отправит на планету посадочные устройства, а также средства для исследования атмосферы.
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