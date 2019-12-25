Ученые планируют отправить на планету не менее трех миссий.

Россия разработает новую программу изучения Венеры. Об этом журналистам "ТАССа" рассказал научный руководитель ИКИ Лев Зеленый. Специалист объяснил, что готовится проект, который включает в себя отправку на Венеру минимум трех отечественных аппаратов. Основные этапы программы будут представлены общественности в 2021 году.

Есть идея сделать не отдельный проект, а программу, включающую несколько миссий, прокомментировал Лев Зеленый

Специалист подчеркнул, что первая экспедиция на Венеру получила название "Венера-Д". Ее запуск намечен на конец 2020-ых годов. Еще через два-три года ученые будут готовы к запуску второй миссии, а к середине 30-ых годов -к третьей. В рамках космических операций РФ отправит на планету посадочные устройства, а также средства для исследования атмосферы.

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