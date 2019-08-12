NASA сообщило, что к Земле несется астероид размером с египетскую пирамиду

Астероид окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.

NASA сообщает, что в августе к Земле приблизится огромный астероид,

NASA на своем сайте сообщает, что 28 августа астероид 2019OU1 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние. Размеры космического тела впечатляют, оно превышает в диаметре на несколько метров высоту пирамиды Хеопса в Египте, 160 метров.Астероид 28 августа окажется на минимальном расстоянии от Земли, ближе в 40 раз, чем Венера. Столкновение не ожидается.

К слову сказать, в NASA ведется мониторинг всех известных астероидов, начиная с 1900 года по 2200 года. Самое ближайшее столкновение Земли с небесным телом предполагается в 2095 году.

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Видео: Видео: YouTube/ARMAGEDDON

Фото: cneos.jpl.nasa.gov