Во Флориде огромный аллигатор съел питбуля на глазах у хозяйки

Вызванный на место происшествия специалист поймал крокодила.

Во Флориде (США) огромный аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах у его хозяйки.

Сообщается, что женщина выгуливала своего питомца недалеко от пруда в городе Оберндейл. Вдруг из воды выскочил огромный аллигатор, схватил собаку и утащил в воду. Женщина отметила, что у собаки не было ни малейшего шанса на спасение, так как все произошло за доли секунды.

Власти вызвали на место ЧП специалиста, который выловил крокодила. Его длина составляет 11,3 фута (3, 3 метра), а вес 400 фунтов (около 180 кг). Что произошло с пойманным аллигатором, не сообщается.

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Фото: @TrevorPettiford, baynews9.com