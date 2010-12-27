В Москве от загадочной болезни за несколько дней умерла студентка из Воронежа

20-летняя девушка скончалась всего за несколько дней, медики не смогли поставить диагноз.

В Москве от загадочной болезни умерла 20-летняя девушка.

Сообщается, что 20-летняя студентка Воронежского ВУЗа приехала в столицу и заболела. Сначала у девушки поднялась высокая температура под 40 и покраснело голо. Родители не вызывали врача, думая что это обыкновенная ангина. На следующий день студентку начало рвать и появилась диарея. Приехавшая на вызов "скорая" предположили, что у девушки ротовирусная инфекция и выписали лечение.

Лекарства не могли, а девушке становилось все хуже. У нее посинели руки и ноги, появилась сильная боль в мышцах. Девушка не могла даже повернуться на бок. Терапевт, вызванный на дом, не увидел ничего катастрофического и рекомендовала принимать те же лекарства.

Девушке становилось все хуже. У нее онемели конечности и рот. Очередной врач, прибывший по вызову рекомендовал срочную госпитализацию, так как у нее начинается кома. Но медики не смогли помочь девушке, она скончалась. По сообщениям в СМИ, у девушки могли быть энцефалит или менингит и как следствие сепсис.

Фото: архив Piter.TV