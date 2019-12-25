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Модуль "Наука" запустят к МКС в апреле 2021 года
Сегодня, 16:00
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lesjasap

Модуль "Наука" запустят к МКС в апреле 2021 года

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Дмитрий Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" по запуску модуля на МКС.

Модуль "Наука" запустят к МКС в апреле 2021 года. Об этом журналистам рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Специалист объяснил, что план запуска многофункционального лабораторного аппарата уже утвержден.

Мы планируем выйти на пуск модуля "Наука" в апреле следующего года

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что исполнительный директор Роскосмоса по науке и перспективным программам Александр Блошенко рассказал о том, что на модуле будет проведен эксперимент "Вампир". Он предполагает создание кристаллов для новейших инфракрасных датчиков. Они необходимы для работы на спутниках "группировки "Сфера". Также модуль "Наука" будет использоваться для проведения эксперимента по развитию эмбрионов в перепелиных яйцах.

"Наука" способна вырабатывать кислород на шестерых человек, а также регенерировать питьевую воду из урины. Вместе с модулем российские космонавты получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA.

В Центре Хруничева рассказали, когда модуль "Наука" отправят на Байконур.

Видео: Youtube/ Роскосмос ТВ 

Теги: дмитрий рогозин, мкс, модуль, наука, роскосмос, эксперимент вампир
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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