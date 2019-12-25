Дмитрий Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" по запуску модуля на МКС.

Модуль "Наука" запустят к МКС в апреле 2021 года. Об этом журналистам рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Специалист объяснил, что план запуска многофункционального лабораторного аппарата уже утвержден.

Мы планируем выйти на пуск модуля "Наука" в апреле следующего года Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что исполнительный директор Роскосмоса по науке и перспективным программам Александр Блошенко рассказал о том, что на модуле будет проведен эксперимент "Вампир". Он предполагает создание кристаллов для новейших инфракрасных датчиков. Они необходимы для работы на спутниках "группировки "Сфера". Также модуль "Наука" будет использоваться для проведения эксперимента по развитию эмбрионов в перепелиных яйцах.

"Наука" способна вырабатывать кислород на шестерых человек, а также регенерировать питьевую воду из урины. Вместе с модулем российские космонавты получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA.

В Центре Хруничева рассказали, когда модуль "Наука" отправят на Байконур.

Видео: Youtube/ Роскосмос ТВ