В Центре Хруничева рассказали, когда модуль "Наука" отправят на Байконур

На космодром модуль будет доставлен в июле. Модуль отправится на МКС в 2021 году.

В Центре Хруничева рассказали, когда российский модуль "Наука" отправят на "Байконур". Генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" Сергей Кузнецов заявил, что "Наука" будет доставлена на космодром в июле 2020 года. Позже объект будет запущен на Международную космическую станцию. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте "Роскосмоса".

Плановый выход из вакуумной камеры - 22 июня... На космодром Байконур многофункциональный лабораторный модуль "Наука" планируется отправить в июле Сергей Кузнецов, генконструктор КБ "Салют"

Разработчики завершили испытания модуля на герметичность. Они проверили стыковочные агрегаты, а также подтвердили характеристики пневмо-гидросистемы двигательной установки и гидравлических контуров.

Напомним, что "Наука" отправится в космос весной или летом 2021 года. На МКС модуль доставит ракета-носитель "Протон-М".

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