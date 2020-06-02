"Роскосмос" занимается двумя проектами по модернизации площадок космодрома.

Дмитрий Рогозин рассказал о перспективах космодрома Байконур. Об этом глава "Роскосмоса" заявил в видео, опубликованном на сайте государственной корпорации. Ролик посвящен 65-летней истории космодрома.

Этот юбилей открывает важную веху в развитии Байконура, который скоро примет у себя новые российские ракетные комплексы Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Рогозин рассказал, что эксперты собираются модернизировать два стартовых комплекса на Байконуре. Это необходимо для запуска ракет-носителей "Союз-2" и "Союз-5". Один из проектов подразумевает обновление первой площадки, которая известна как "Гагаринский старт".

Второй - касается "Байтерека" (недавно переименованного в "Назарбаевский старт". Рогозин заметил, что специалисты реконструируют старт ракеты "Зенит". Она является последней разработанной ракетой СССР. "Роскосмос" хочет сделать ракету "Союз-5", которая по мощности будет превосходить "Зенит".

Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики.

Видео: Youtube/ Роскосмос ТВ