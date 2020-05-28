В Роскосмосе не тратят деньги на дорогостоящие и неэффективные проекты.

Дмитрий Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики. Об этом глава Роскосмоса заявил в рамках интервью с Владимиром Соловьевым на YouTube-шоу "Соловьев LIVE". Гость программы рассказал, что госкорпорация будет "с умом тратить деньги", которые правительство РФ выделяет на освоение космического пространства. Он заметил, что старается не направлять средства на дорогостоящие и неэффективные проекты.

Рогозин напомнил ведущему шоу, что в Советском Союзе строились сверхтяжелая ракета "Энергия" и космический корабль "Буран", которые провели всего один тестовый полет в автоматическом режиме. После этого объектам не нашли применения. Данная программа оказалась свернута, но ее "колоссальная стоимость" во многом сказалась на развале СССР. По словам Рогозина, Роскосмос не может себе позволить "двигаться тем же путем".

В стране, где есть потребности вложиться в образование, в науку, в детей, в инвалидов и так далее, отнимать эти деньги на развитие космоса можно, только четко представляя себе задачу Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса

Рогозин напомнил о том, что во время каждого пилотируемого пуска на космодроме "Байконур" он задумывается о том, зачем Роскосмос этим занимается. По словам специалиста, пуски на ракетам все еще сопряжены с некой опасностью.

Рогозин прокомментировал слова Трампа о "супер-пупер ракете".

Видео: Youtube/ Соловьёв LIVE