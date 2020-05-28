Рогозин назвал истинную цель идеи Маска бомбить Марс

Глава Роскосмоса заявил, что не позволит бизнесмену запустить термоядерное оружие в космос.

Дмитрий Рогозин назвал истинную цель идеи Илона Маска бомбить Марс. Об этом глава Роскосмоса рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву в рамках YouTube-проекта "Соловьев LIVE". Российский специалист раскритиковал инициативу основателя компании SpaceX Илона Маска бомбить красную планету ядерными зарядами. По словам Рогозина, данная идея "чудовищно негуманна".

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Россиянин считает, что на самом деле Илон Маск хочет вывести ядерное оружие в космос. Рогозин пообещал помешать бизнесмену в этом начинании. Ранее Маск предложил сбросить термоядерные бомбы на полюса Марса. Заявление бизнесменом сделано еще в 2015 году. Американский бизнесмен думает, что такое действие позволит создать парниковый эффект и улучшить климатические условия на Марсе.

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Видео: Youtube/ Соловьёв LIVE