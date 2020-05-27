Илон Маск разрешил Пентагону оценить возможность использования Starlink в военных целях

Аппараты изучаются на совместимость с оборудованием Пентагона.

Американский изобретатель Илон Маск разрешил Пентагону оценить возможность использования околоземных спутников Starlink от его компании SpaceX в военных целях. Аппараты в будущем могут использоваться американскими военными в оборонных целях. Ранее подобные испытания в рамках исследовательской программы проводились представителями Пентагона. Зимой 2018 года специалисты рассматривали возможность работы со Starlink.

Напомним, что американские военные проверили совместимость спутников Маска с летающей батареей поддержки военных подразделений сухопутных войск. Об этом заявили журналисты портала Breaking Defense. Авторы публикации отметили, что следующие тесты Пентагона запланированы на весну 20290 года. Военные займутся экспериментами, связанными с военно-транспортным самолетом-заправщиком.

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Видео: Youtube/ VideoFromSpace