Проект Starlink будет использоваться Пентагоном.

Американскую SpaceX обвинили в создании оружия против России. Об этом заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. В интервью "Звезде" специалист пояснил, что система околоземных спутников проекта Starlink будет использоваться Пентагоном для целеуказания высокоточного оружия.

Специалист считает, что в США намерены противодействовать российскому гиперзвуковому оружию при помощи группировки малых спутников. Несколько тысяч аппаратов занимаются обеспечением работы системы боевого управления и наблюдения Advanced Battle Management and Surveillance. По словам Алексея Леонкова, компания Илона Маска SpaceX позволит военному ведомству Америки обеспечить пропускную способность для передачи данных в системе ABMS.

В США объяснили закупку космических двигателей у России.

Видео: Youtube/SpaceX