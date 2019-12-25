Глава компании-подрядчика НАСА объяснил, зачем США закупали РД-180.

В США объяснили закупку космических двигателей у России. Об этом рассказал глава американской компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно в своем аккаунте в Twitter. Специалист поделился информацией в ответ на вопрос подписчика. Тори Бруно заявил, что двигатели РД-180 используются США с конца "холодной войны". В то время правительство Америки просило компанию закупать аппараты для того, чтобы их не приобрели представители Северной Кореи или Ирана.

Напомним, что двигатель РД-180 создан в середине 1990-ых годов. Разработкой занимались специалисты НПО "Энергомаш", которое является предприятием "Роскосмоса". Сейчас данный двигатель устанавливается на первую ступень американской ракеты Atlas 5 от компании ULA. United Launch Alliance считается подрядчиком НАСА. В ближайшее время иностранцы планируют заменить РД-180 на ракету Vulcan без комплектующих из России.

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