Российские ученые создали космический двигатель, работающий на спирте

Такой двигатель сделает наноспутники еще более надежными и, к тому же, не такими дорогими.

В Самарском национальном исследовательском университете создали космический двигатель, который может работать на спирте, разбавленным водой. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Ученые университета разработали полный комплект конструкторской документации и изготовили прототип двигательной установки на водно-спиртовой смеси для маневрирующего наноспутника SamSat-M. Сейчас проходят испытания прототипа. Пресс-служба университета

Малая молекулярная масса воды помогает получить высокие скорости истечения пара, а с ним и высокую скорость полета, при добавлении спирта (более 40% смеси) предотвращается замерзание двигателя при низких температурах. Такой двигатель сделает наноспутники еще более надежными и, к тому же, не такими дорогими. Ученые ожидают суммарного импульса скорости не меньше 80 м/с.

Такой водно-спиртовой раствор, особенно в данных пропорциях больше известен как водка.

Ученые: "Загадочная улыбка Моны Лизы связана с болезнью щитовидной железы"

Фото: pixabay.com