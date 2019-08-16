Второй в рейтинге указана Испания, а третье место закреплено за Грузией.

Латвия с января по март 2026 года является ключевым поставщиком водки на российскую территорию. Соответствующими данными поделились журналисты из информационного агентства "РИА Новости", со ссылкой на изученные данные от национальных статслужб стран мира. В частности, за первый квартал текущего года отечественные компании ввезли этого алкогольного напитка из балтийской страны на 2,6 миллиона долларов. Ситуацию и торговые данные прокомментировал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин, объяснивший, что сейчас в постсоветской стране есть заинтересованные производители и дистрибьюторы алкогольной продукции, которые активно ищут новые каналы сбыта в условиях меняющейся геополитики и внешних ограничений. По этой причине им удается увеличивать поставки.

Позиции Грузии и Армении обусловлены благоприятными торгово-экономическими связями с Россией, развитой алкогольной отраслью и сравнительно простыми логистическими маршрутами. В Испании, по нашему предположению, располагаются международные дистрибуционные структуры алкогольных компаний. Андрей Шаров, аналитик ФГ "Финам"

Напомним, что вторым крупнейшим поставщиком водки на российский рынок стала Испания (537,4 тысячи долларов), а третьим — Грузия (203,7 тысячи долларов).

Запрет на продажу алкоголя из-за выпускных введут в 40 регионах.

Фото: pxhere.com