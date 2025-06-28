Запрет на продажу алкоголя из-за выпускных введут в 40 регионах

Ограничение распространяется не только на крепкий алкоголь, но и на пивные напитки.

Более чем в 40 регионах России будет действовать запрет на розничную продажу алкогольных напитков в связи проведением школьных выпускных и празднованием Дня молодежи. Об этом сообщило РИА Новости.

В этом году День молодежи выпал на 27 июня — последнюю суббота месяца. Минпросвещения рекомендовало провести выпускные вечера в школах также 27 июня.

Ограничение будет временно действовать в Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской, Архангельской, Кемеровской, Кировской, Мурманской, Оренбургской, Саратовской областях и в других регионах.

В Санкт-Петербурге 27 июня состоится праздник выпускников "Алые паруса", в городе тоже будет действовать запрет на продажу спиртного. Аналогичные меры действовали в 2025 году.

Масштабный концерт праздника "Алые паруса" пройдет на Дворцовой площади. Перед выпускниками выступят Люся Чеботина, Ёлка, Юлиана Караулова и другие популярные исполнители.

Фото: Piter.TV