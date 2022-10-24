Гладков предложил отказаться от выпускных вечеров в ресторанах и кафе

В Белгородской области напомнили об оперативной обстановке и необходимости закончить праздник до 18 часов вечера.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков высказался за проведение школьных выпускных вечеров в школах приграничья, а не в ресторанах и кафе, так как на территории этих заведений выпускники могут "увидеть плохой пример" в связи с употреблением алкоголя взрослыми лицами. Такое заявление главы российского региона Гладкова прозвучало на еженедельном оперативном совещании правительства от 19 мая 2025 года. В местной администрации чиновники заметили, что из-за сложившейся оперативной ситуации все торжественные мероприятия должны будут закончиться до 18 часов вечера. Также на три дня на время проведения последних звонков и выпускных вечеров в школах в Белгородской области властями установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Мы говорим о здоровом образе жизни, и это не тот пример, который должны копировать дети у родителей. Последний день в школе — что может быть более правильным, чем провести его в школе? А кафе и рестораны еще будут во взрослой жизни. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что в 2024 году Вячеслав Гладков также призывал руководство школ отказаться от проведения выпускных в кафе и ресторанах.

Белгородских водителей скорых обучат вождению в сложной оперативной обстановке.

Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков