Вячеслав Гладков рассказал о необходимости дополнительной квалификации шоферов из сферы здравоохранения.

Водителей скорой медицинской помощи и медицины катастроф, работающих на территории Белгородской области, власти российского региона при взаимодействии с опытными инструкторами обучат вождению транспортных средств в сложной оперативной обстановке. Соответствующее заявление подписчикам сделал губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-аккаунте. Чиновник заметил, что дополнительная квалификация крайне необходима шоферам специализированной техники, так как они зачастую сталкиваются с очень сложными ситуациями на дороге. В частности, речь идет о непрекращающихся обстрелах со стороны армии киевского режима, атак противника беспилотниками. Иногда из-за этого происходят трагедии, в которых гибнут врачи и другой персонал сферы здравоохранения.

Начинаем дополнительное обучение водителей скорой медицинской помощи и медицины катастроф вождению в сложной оперативной обстановке. Я благодарен сотрудникам главного управления МЧС, главного управления МВД по Белгородской области за оказываемую помощь. Вячеслав Гладков, глава региона

16 мая В Белгородской области после атак БПЛА пострадали мирные жители.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков